Фінансовий комітет оцінив роботу НБУ за рік під керівництвом Шевченка

В опублікованому документі зазначається, що зусиллями НБУ за рік валютний ринок став більш цивілізованим, стабільним та прозорим.

Національний банк України під керівництвом Кирила Шевченка, який очолив установу 16 липня 2020 року, зміг досягти значних успіхів у реформуванні фінансової сфери у бік прозорості та стабільності. Таку оцінку дав Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

В опублікованому документі за підписом голови Комітету Данила Гетманцева зазначається, що зусиллями НБУ за рік валютний ринок став більш цивілізованим, стабільним та прозорим. Органом проводиться активна лібералізація ринку, що дозволяє на ньому працювати більшій кількості учасників.

«Національним банком України докладено зусиль для подолання наслідків для фінансової системи України пандемії COVID-19, була забезпечена підтримка економіки та ліквідності у банківській системі», - йдеться у документі. Так, стратегія НБУ дозволила утримати інфляцію за підсумками 2020 року в межах цільового коридору 5%.

Зазначається, що НБУ на чолі з Шевченком вдалося запровадити заходи, які призвели до значного прискорення темпів зростання фінансування малого та мікро-бізнесу та іпотечного кредитування.

Вимоги до банків приводяться у відповідність до європейського законодавства, що забезпечує їхню стабільність. «Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках найсуттєвіше знизилася за останній рік: з 49,6% на 1 червня 2020 року до 37,9% на 1 червня 2021 року. Такому зрушенню сприяли розроблені Національним банком України вимоги до організації процесу управління проблемними активами», - навів дані Гетманцев.

За Шевченка НБУ вперше почав регулювати небанківський фінансовий сектор, який складається зі страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок та ломбардів. НБУ також впровадив нормативне регулювання для установ, які здійснюють фінансовий моніторинг.

Також комітет відзначив законодавчі ініціативи Нацбанку. Зокрема ті, що змінюють механізми кредитування та фінансового лізингу, вдосконалюють корпоративне управління в банках, регулюють принципи страхування.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що за підсумками зустрічі Кирила Шевченка з представниками Лондонської фондової біржі була укладена домовленість про спільні дії для виходу українських банків на IPO, що є одним з інструментів їх приватизації.