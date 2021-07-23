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Компанія “Автомагістраль-Південь” застосує унікальний прилад для асфальту на будівництві доріг

Обладнання дозволить виконувати випробування асфальтобетону за системою Superpave ще до його укладання.

Компанія “Автомагістраль-Південь” застосує унікальний прилад для асфальту на будівництві доріг

Науково-дослідний центр компанії «Автомагістраль-Південь» у Новомосковську отримав нове обладнання, яке дозволить виконувати випробування асфальтобетону за системою Superpave ще до його укладання під час дорожньо-ремонтних і будівельних робіт в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». 

Завдяки динамічній машині Matest uts30 фахівці зможуть точно розраховувати рецептуру асфальтобетону з урахуванням динамічних навантажень і коливань температур, повідомила компанія на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«Нарешті ми точно знаємо, як той чи інший зразок дорожнього матеріалу покаже себе при різних температурах і різних динамічних навантаженнях», - йдеться у повідомленні.

Динамічна машина Matest uts30 є унікальним для України приладом, що максимально точно імітує динамічне навантаження автотранспорту на дорожнє покриття. Одночасно з динамічними навантаженнями машина досліджує також поведінку асфальтобетону при різних температурах.

«Зразок крупнозернистого асфальтобетону жорстко кріплять до станини і впродовж певного часу охолоджують. Щогодини температура у камері знижується на 5 градусів. Від зниження температури матеріал стискається, поки не трісне. Датчики зафіксують цей момент. Це дає можливість дізнатись, до якої температури асфальтобетон не втрачатиме заданих властивостей», - пояснили в компанії.

Поява в Україні динамічної машини Matest uts30 дозволить замкнути всі можливі тести за системою Superpave. Це надасть можливість не тільки створювати унікальні рецептури асфальтобетону, а й відкриє широкі можливості для співпраці з новими виробниками і виходу на міжнародний ринок з урахуванням постійно зростаючих обсягів «Великого будівництва».

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявляв, що до кінця 2023 року планується відновити всю мережу доріг державного значення.

 

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