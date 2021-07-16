В Одеському аеропорту відкрили нову злітно-посадкову смугу

У міжнародному аеропорту “Одеса” відкрили нову злітно-посадкову смугу. Відтепер аеропорт зможе обслуговувати повітряні судна, які здійснюють рейси середньої та великої дальності, що дозволить збільшити кількість рейсів та наростити пасажиропотік. Роботи провели у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

Першим літаком, який приземлився на новій ЗПС під час офіційної церемонії відкриття, став внутрішній рейс PQ 107 “Бориспіль-Одеса” авіакомпанії SkyUp Airlines.

Злітно-посадкову смугу довжиною 2800 м та шириною 45 м будували упродовж 31 місяця. За цей час спорудили необхідну супутню інфраструктуру – дві рульові доріжки, перон перед новим терміналом, встановили сучасну навігаційну систему посадки, що дозволятиме приймати літаки навіть за несприятливої погоди, змонтували чотири телетрапи для посадки та висадки пасажирів напряму до літаків.

Завдяки інноваційній технології укладання покриття, яку вперше застосували в країні, та використанню “важкого” бетону товщиною 40 см міцність та пропускна спроможність смуги зросла майже удвічі.

“Відкриття нової смуги – точка відліку нової ери в історії аеропорту, бо починає трансформацію аеропорту в потужний авіаційний вузол Східної Європи. Ми маємо амбітну, але більш ніж досяжну мету – стати кращим регіональним аеропортом у Східній Європі в частині сервісності та безпеки для пасажирів, надійності для авіакомпаній, стабільності для співробітників”, - зазначив директор Міжнародного аеропорту “Одеса” Володимир Семенченко.

Зазначимо, проєкт будівництва сучасного пасажирського термінального комплексу міжнародного аеропорту "Одеса" площею близько 30 тис. м2. розробили ще у 2012 році. У 2017 році термінал розпочав обслуговувати внутрішні та міжнародні рейси. Наразі завершена третя черга будівництва, яка дозволяє обслуговувати літаки на новому пероні.

Нова смуга дозволяє приймати літаки класу Boeing 737 чи Airbus A320, а в подальшому, після того, як полоса буде продовжена з 2800 до 3200 метрів – літаки класу E, такі, як Boeing-767-300. За прогнозами, завдяки новій ЗПС річний пасажиропотік аеропорту зросте до 4 млн осіб до 2026 року.

Як повідомив на церемонії відкриття голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, у рамках програми Президента «Велике Будівництво», планується також реконструкція міжнародного аеропорту «Ізмаїл».