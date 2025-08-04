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Експрокурор: очільник САП особисто розмовляв з Кауфманом щодо угоди за справою одеського аеропорту

Розмова стосувалася можливості укладення угоди з фігурантом.

Експрокурор: очільник САП особисто розмовляв з Кауфманом щодо угоди за справою одеського аеропорту
Борис Кауфман
Фото: Inventure

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наприкінці вересня 2023 року ініціював зустріч із бізнесменом Борисом Кауфманом, який був фігурантом справи про заволодіння майном Одеського аеропорту.

Про це в інтерв’ю hromadske розповів експрокурор САП Станіслав Броневицький.

За словами Броневицького, це був перший випадок у його практиці, коли керівник САП був присутній на розмові з фігурантом кримінального провадження.

"Як правило, за розслідування відповідає конкретний прокурор. І якщо щось цікаво керівнику, то цей прокурор доповідає, а не привозять фігуранта для того, щоб вони між собою поспілкувалися", — додав Броневицький.

За словами експрокурора, розмова стосувалася можливості укладення угоди з фігурантом.

"Етапували пана Кауфмана, прибули його захисники, був присутній детектив [Станіслав] Браверман і, відповідно, керівник САП пан Клименко. Така розмова відбулася в САП. Тобто ми вже на той момент з детективом бачили нестримне бажання укласти з ними оцю угоду", — розповів Броневицький.

  • У серпні минулого року САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Підозри у цій справі отримали колишній одеський міський голова Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени – Борис Кауфман і Олександр Борухович. У 2011 році зловмисники розробили та реалізували схему, в результаті якої майновий комплекс аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. Місто втратило контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку, який привласнювали зловмисники. Аби "Одеса" не перейшла у власність міста, усе майно аеропорту заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. В результаті місцевий бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн.
  • 7 вересня ВАКС відправив Кауфмана під варту, призначив заставу у майже 270 млн грн.
  • У жовтні  НАБУ оголосило в розшук Костусєва. Крім того, САП та НАБУ домоглися арешту майна аеропорту.
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