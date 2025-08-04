Експрокурор: очільник САП особисто розмовляв з Кауфманом щодо угоди за справою одеського аеропорту

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наприкінці вересня 2023 року ініціював зустріч із бізнесменом Борисом Кауфманом, який був фігурантом справи про заволодіння майном Одеського аеропорту.
Про це в інтерв’ю hromadske розповів експрокурор САП Станіслав Броневицький.
За словами Броневицького, це був перший випадок у його практиці, коли керівник САП був присутній на розмові з фігурантом кримінального провадження.
"Як правило, за розслідування відповідає конкретний прокурор. І якщо щось цікаво керівнику, то цей прокурор доповідає, а не привозять фігуранта для того, щоб вони між собою поспілкувалися", — додав Броневицький.
За словами експрокурора, розмова стосувалася можливості укладення угоди з фігурантом.
"Етапували пана Кауфмана, прибули його захисники, був присутній детектив [Станіслав] Браверман і, відповідно, керівник САП пан Клименко. Така розмова відбулася в САП. Тобто ми вже на той момент з детективом бачили нестримне бажання укласти з ними оцю угоду", — розповів Броневицький.
- У серпні минулого року САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Підозри у цій справі отримали колишній одеський міський голова Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени – Борис Кауфман і Олександр Борухович. У 2011 році зловмисники розробили та реалізували схему, в результаті якої майновий комплекс аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. Місто втратило контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку, який привласнювали зловмисники. Аби "Одеса" не перейшла у власність міста, усе майно аеропорту заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. В результаті місцевий бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн.
- 7 вересня ВАКС відправив Кауфмана під варту, призначив заставу у майже 270 млн грн.
- У жовтні НАБУ оголосило в розшук Костусєва. Крім того, САП та НАБУ домоглися арешту майна аеропорту.