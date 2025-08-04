Експрокурор: очільник САП особисто розмовляв з Кауфманом щодо угоди за справою одеського аеропорту

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наприкінці вересня 2023 року ініціював зустріч із бізнесменом Борисом Кауфманом, який був фігурантом справи про заволодіння майном Одеського аеропорту.

Про це в інтерв’ю hromadske розповів експрокурор САП Станіслав Броневицький.

За словами Броневицького, це був перший випадок у його практиці, коли керівник САП був присутній на розмові з фігурантом кримінального провадження.

"Як правило, за розслідування відповідає конкретний прокурор. І якщо щось цікаво керівнику, то цей прокурор доповідає, а не привозять фігуранта для того, щоб вони між собою поспілкувалися", — додав Броневицький.

За словами експрокурора, розмова стосувалася можливості укладення угоди з фігурантом.

"Етапували пана Кауфмана, прибули його захисники, був присутній детектив [Станіслав] Браверман і, відповідно, керівник САП пан Клименко. Така розмова відбулася в САП. Тобто ми вже на той момент з детективом бачили нестримне бажання укласти з ними оцю угоду", — розповів Броневицький.