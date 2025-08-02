Глава МЗС Британії вважає, що Путін не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі вважає, що очільник Кремля Владімір Путін не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні.
Про це Леммі сказав в інтерв’ю виданню The Guardian з нагоди річниці перебування на посаді.
«Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Битва, яку вела Україна за підтримки Великої Британії, Європи та Америки, величезна. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів», – сказав Леммі.
Також дипломат зауважив, що захоплюється народом України, «їхньою наполегливістю, їхньою непохитністю. Той факт, що навіть якби світ залишив їх самих, вони все одно вели б партизанську війну, така їхня віра у свою країну. Це глибоко надихає».