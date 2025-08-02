СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаПолітика

Глава МЗС Британії вважає, що Путін не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні

Девід Леммі переконаний, що очільник Кремля все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Також дипломат припускає, що через рік переговори триватимуть.

Глава МЗС Британії вважає, що Путін не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні
Девід Леммі
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі вважає, що очільник Кремля Владімір Путін не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні.

Про це Леммі сказав в інтерв’ю виданню The Guardian з нагоди річниці перебування на посаді. 

«Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Битва, яку вела Україна за підтримки Великої Британії, Європи та Америки, величезна. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів», – сказав Леммі.

Також дипломат зауважив, що захоплюється народом України, «їхньою наполегливістю, їхньою непохитністю. Той факт, що навіть якби світ залишив їх самих, вони все одно вели б партизанську війну, така їхня віра у свою країну. Це глибоко надихає».
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies