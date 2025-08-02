Глава МЗС Британії вважає, що Путін не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні

Девід Леммі переконаний, що очільник Кремля все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Також дипломат припускає, що через рік переговори триватимуть.

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі вважає, що очільник Кремля Владімір Путін не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні.

Про це Леммі сказав в інтерв’ю виданню The Guardian з нагоди річниці перебування на посаді.

«Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Битва, яку вела Україна за підтримки Великої Британії, Європи та Америки, величезна. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів», – сказав Леммі.

Також дипломат зауважив, що захоплюється народом України, «їхньою наполегливістю, їхньою непохитністю. Той факт, що навіть якби світ залишив їх самих, вони все одно вели б партизанську війну, така їхня віра у свою країну. Це глибоко надихає».