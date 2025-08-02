Росіяни масовано атакували Дружківку на Донеччині, щонайменше 5 поранених

Унаслідок ударів по Дружківці Донецької області постраждали 5 людей, відомо про руйнування будинків, адмібудівлі та магазину.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Місто зазнало масованої дронової атаки. Пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок. На місці працюють усі відповідальні служби", — каже Філашкін і закликає цивільних не нехтувати безпекою та евакуюватися.
- Близько 4:00 ранку 2 серпня росіяни завдали авіаційних ударів керованими авіабомбами "ФАБ-250" по місту Костянтинівка Донецької області. Відомо про руйнування.