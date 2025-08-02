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Росіяни масовано атакували Дружківку на Донеччині, щонайменше 5 поранених

Місто зазнало масованої дронової атаки РФ.

Росіяни масовано атакували Дружківку на Донеччині, щонайменше 5 поранених
Фото: Вадим Філашкін

Унаслідок ударів по Дружківці Донецької області постраждали 5 людей, відомо про руйнування будинків, адмібудівлі та магазину.

Фото: Вадим Філашкін

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Місто зазнало масованої дронової атаки. Пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок. На місці працюють усі відповідальні служби", — каже Філашкін і закликає цивільних не нехтувати безпекою та евакуюватися.

Фото: Вадим Філашкін
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