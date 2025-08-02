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Спецпризначенці ГУР ліквідували 5 "кадирівців" в окупованому Мелітополі на Запоріжжі

На околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями підрозділу "ахмат". 

Спецпризначенці ГУР ліквідували 5 "кадирівців" в окупованому Мелітополі на Запоріжжі
Фото: скріншот

У результаті успішної операції ГУР МО та Руху опору у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі ліквідовано п’ятьох "Кадирівців".

Про це інформує ГУР МО.

"Сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу “ахмат” всередині. Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули", — ідеться у повідомленні.

Також унаслідок вибуху поранено двох окупантів, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ.

  • Бійці підрозділу ГУР МО України “Легіон “Свобода Росії” влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу “ахмат” поблизу села Велика Білозерка на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. 
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