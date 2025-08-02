Головне за ніч та ранок суботи, 2 серпня: удари по Дружківці та Краматорську, понад 170 боєзіткнень, вибухи в Росії

Нічна повітряна атака, 172 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

Унаслідок ударів по Дружківці Донецької області постраждали 5 людей, відомо про руйнування будинків, адмібудівлі та магазину.

Росіяни завдали ударів по Краматорську на Донеччині, виникли масштабні пожежі.

Під ворожим прицілом також опинилися Слов’янськ та селище Дробишеве.

Докладніше – в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 172 боєзіткнення.

Ворог продовжує наступальні дії на Покровському (66 відбитих атак), Лиманському (20) і Сіверському напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1010 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 055 210 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російські війська намагаються блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу та півдня на Покровському напрямку, інформує ОСУВ "Хортиця".

"На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу та півдня. Відмічені наступальні дії в районах Родинського, Новоекономічного, Мирнограда, Лисівки та Звірового. Також Сили оборони відбивали атаки росіян неподалік Удачного, Філії і Молодецького", — ідеться у повідомленні.

Докладніше – в новині.

Росіяни атакували село на Запоріжжі: близько сотні будинків зруйновано, є постраждалі.

Руйнувань зазнали школа та амбулаторія.

Уночі Сили ППО знищили 45 із 53 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях.

Об 11 годині вечора у п'ятницю кілька сотень жителів Вінниці зібралися біля стадіону, де, за їхніми словами, співробітники територіального центру комплектації та соціальної підтримки утримують мобілізованих громадян.

Як пише "Суспільне", на місці конфлікту працювали близько пів сотні співробітників поліції. Вони вмовляли людей дотримуватися комендантської години та пропонували допомогти дістатися домівок, проте родичі та друзі мобілізованих відмовлялися розходитися.

За повідомленнями очевидців, мітингарі намагалися зламали браму стадіону, щоб потрапити на територію, поліція перешкоджала із застосуванням сльозогінного газу.

У ніч на 2 серпня на тимчасово окупованій території Криму лунали гучні вибухи, місцеві повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Через атаку безпілотників припиняли рух Кримським мостом. Є інформація про пожежу на нафтобазі у Феодосії. Також роботу дронів чули поблизу Керчі.

Неспокійною для окупантів ніч була не лише на території України: вночі дрони атакували російські нафтопереробні заводи в Рязані та Новокуйбишевську.

У Приморско-Ахтарску Краснодарского краю після нічної атаки пожежа виникла в районі воєнного аеродрому.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців.

Крім Рязанського та Новокуйбишевського нафтопереробних заводів, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області РФ.

Крім того, уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки.

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