Росіяни атакували село на Запоріжжі: близько сотні будинків зруйновано, є постраждалі

Російські окупанти атакували одне з сіл Запорізького району. Унаслідок обстрілу двоє людей поранені, пошкоджені близько сотні приватних будинків.

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни атакували одне з сіл Запорізького району. Поранені двоє людей — госпіталізовані з травмами", — ідеться у повідомленні.

Поранень зазнали 66-річний чоловік та 60-річна жінка. За оновленою інформацією, за медичною допомогою також звернувся 44-річний чоловік.

Унаслідок російської атаки також пошкоджені близько 100 приватних будинків: там вибиті вікна, понівечені дахи та двері. Пожежі виникли у будинку, господарчих спорудах та прилеглій території. Рятувальники локалізували пожежу.

Руйнувань зазнали школа та амбулаторія. На місці обстрілів працюють екстрені служби, фіксуються збитки і надається необхідна допомога.