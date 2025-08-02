У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
ГоловнаСуспільствоВійна

АТЕШ: російські десантники масово дезертирують у Запорізькому напрямку

Примусово мобілізовані українці з Херсонської, Запорізької областей і Криму не хочуть воювати проти своєї країни. 

АТЕШ: російські десантники масово дезертирують у Запорізькому напрямку

247-й десантний полк ЗС РФ, який дислокується на Запорізькому напрямку, потерпає від масового дезертирства.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" з 247-го десантно-штурмового полку, який базується в окупованій Запорізькій області, повідомляють, про масове самовільне залишення частин (СЗЧ). Особливо це стосується одного з десантно-штурмових батальйонів", — ідеться у повідомленні.

Партизани додають, що причини дезертирства очевидні – примусово мобілізовані українці з Херсонської, Запорізької областей і Криму не хочуть воювати проти своєї країни. А безправ’я, некомпетентність командування, відмова реєструвати рапорти, залякування і постійні втрати на фронті тільки посилюють бажання утекти.

В "АТЕШ" додають, що військовослужбовці часто потрапляють до списків дезертирів навіть після поранення, позаяк їх "гублять" за документами після відправки до шпиталю. Медики не уточняють, де саме перебуває боєць, а офіцери списують усе на втечу.

  • Навесні стало відомо, що на Херсонщині з позицій втекли 12 військових ЗС РФ, залишивши зброю, військову форму та особисті речі. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies