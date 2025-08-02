АТЕШ: російські десантники масово дезертирують у Запорізькому напрямку

Примусово мобілізовані українці з Херсонської, Запорізької областей і Криму не хочуть воювати проти своєї країни.

247-й десантний полк ЗС РФ, який дислокується на Запорізькому напрямку, потерпає від масового дезертирства.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" з 247-го десантно-штурмового полку, який базується в окупованій Запорізькій області, повідомляють, про масове самовільне залишення частин (СЗЧ). Особливо це стосується одного з десантно-штурмових батальйонів", — ідеться у повідомленні.

Партизани додають, що причини дезертирства очевидні – примусово мобілізовані українці з Херсонської, Запорізької областей і Криму не хочуть воювати проти своєї країни. А безправ’я, некомпетентність командування, відмова реєструвати рапорти, залякування і постійні втрати на фронті тільки посилюють бажання утекти.

В "АТЕШ" додають, що військовослужбовці часто потрапляють до списків дезертирів навіть після поранення, позаяк їх "гублять" за документами після відправки до шпиталю. Медики не уточняють, де саме перебуває боєць, а офіцери списують усе на втечу.