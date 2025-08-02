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Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула людина, ще 9 — поранені

Росіяни знову били по критичній і соціальній інфраструктурі.

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула людина, ще 9 — поранені
Фото: t.me/khersonskaODA

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 34 населені пункти Херсонської області. Під ударами опинилися критична і соціальна інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення.

Минулої доби під ворожим дроновим терором,  артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Молодіжне, Чорнобаївка, Білозерка, Олександрівка, Станіслав, Кізомис, Берегове, Софіївка, Широка Балка, Томина Балка, Ромашкове, Новодмитрівка, Зарічне, Берислав, Осокорівка, Вірівка, Золота Балка, Хрещенівка, Високе, Нововоронцовка, Крупиця, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Новотягинка, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Урожайне, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
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