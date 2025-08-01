Головне за п’ятницю, 1 серпня: атака на Харків, 130 боєзіткнень, обстріл Сум

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 серпня відбулося 130 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку - майже пів сотні боєзіткнень. На Лиманському напрямку відбулось ще 17 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 серпня – в новині.

Увечері 1 серпня російська окупаційна армія вдарила БпЛА по Харкову.

“Ворожий БпЛА типу “Молнія” влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова”, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов написав Терехов.

Також є інформація про пошкодження двох багатоквартирних будинків та одного авто.

Мер Харкова уточнив, що серед постраждалих - 9-річний хлопчик.

Загалом відомо вже про сім постраждалих.

1 серпня Суми знову опинилися під ворожим обстрілом.

Як повідомила Укрзалізниця, постраждав сумський вокзал. «Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком», - зазначили в УЗ.

Президент Володимир Зеленський на тлі заяв російського та білоруського диктаторів в черговий раз зауважив, що Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час.

“Ми бачимо та підтримуємо зусилля президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна вдячна всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає захищати життя.

“Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час”, – заявив президент.

Докладніше – в новині.

Майже 20 000 росіян загинули у липні на фронті в Україні. Таку цифру озвучив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.

«Від початку року Росія втратила 112 500 військових. Це надзвичайно багато непотрібної смерті! Однак і Україна зазнала великих втрат. Від 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 000 солдатів, і це число не враховує зниклих безвісти. Серед жертв також є цивільні, хоча їх менше — попри те, що російські ракети влучають у Київ та інші українські міста», - ідеться в дописі.

29 липня президент США заявив, що дає Росії десять днів (до 8 серпня) для того, щоби вона погодилася на угоду про припинення вогню.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!