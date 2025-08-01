Трамп: майже 20 000 російських солдатів загинули у липні на війні в Україні

Майже 20 000 росіян загинули у липні на фронті в Україні.

Таку цифру озвучив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.

«Від початку року Росія втратила 112 500 військових. Це надзвичайно багато непотрібної смерті! Однак і Україна зазнала великих втрат. Від 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 000 солдатів, і це число не враховує зниклих безвісти. Серед жертв також є цивільні, хоча їх менше — попри те, що російські ракети влучають у Київ та інші українські міста», - ідеться в дописі.