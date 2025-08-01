Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп: майже 20 000 російських солдатів загинули у липні на війні в Україні

Американський президент згадав і про втрати цивільних українців через обстріли.

Трамп: майже 20 000 російських солдатів загинули у липні на війні в Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Майже 20 000 росіян загинули у липні на фронті в Україні.

Таку цифру озвучив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.

«Від початку року Росія втратила 112 500 військових. Це надзвичайно багато непотрібної смерті! Однак і Україна зазнала великих втрат. Від 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 000 солдатів, і це число не враховує зниклих безвісти. Серед жертв також є цивільні, хоча їх менше — попри те, що російські ракети влучають у Київ та інші українські міста», - ідеться в дописі.

  • На початку липня Трамп оголосив 50-денний термін і пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо Путін не припинить війну в Україні. Але після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні атаки та атаки безпілотниками по українських містах.
  • 29 липня президент США заявив, що дає Росії десять днів (до 8 серпня) для того, щоби вона погодилася на угоду про припинення вогню.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies