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Україна закликала Польщу під час головування в Балтійському союзі звернути увагу на санкції проти РФ

Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем, заявив глава МЗС Сибіга.

Україна закликала Польщу під час головування в Балтійському союзі звернути увагу на санкції проти РФ
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Необхідно посилювати санкції проти Росії, аби вони зруйнували її економіку. Особливо це стосується тіньового флоту.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським.

«Ми повинні підвищувати ціну агресії Росії. Санкції повинні бути нищівними, вони повинні руйнувати російську економіку... Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем. Україна активно працює щоб накласти санкції на підприємства, які безпосередньо залучені в імпорт російської нафти тіньовим флотом. В наступний період Польща буде головувати в Балтійському Союзі. Дуже важливо звернути на це увагу», - наголосив глава МЗС України.

Сибіга привітав зусилля польської сторони щодо обмеження переміщень російських дипломатів, які зловживають своїм статусом і проводять незаконну діяльність в інших державах.

Український міністр також вказав на три ключові пункти тиску аби примусити Росію до миру: санкційний тиск, ізоляція, повне використання заморожених активів РФ для підтримки України.

«Настав час використовувати не лише відсотки від російських заморожених активів, а саме тіло активів для української відбудови», - зазначив Андрій Сибіга.
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