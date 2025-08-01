Україна закликала Польщу під час головування в Балтійському союзі звернути увагу на санкції проти РФ

Необхідно посилювати санкції проти Росії, аби вони зруйнували її економіку. Особливо це стосується тіньового флоту.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським.
«Ми повинні підвищувати ціну агресії Росії. Санкції повинні бути нищівними, вони повинні руйнувати російську економіку... Близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем. Україна активно працює щоб накласти санкції на підприємства, які безпосередньо залучені в імпорт російської нафти тіньовим флотом. В наступний період Польща буде головувати в Балтійському Союзі. Дуже важливо звернути на це увагу», - наголосив глава МЗС України.
Сибіга привітав зусилля польської сторони щодо обмеження переміщень російських дипломатів, які зловживають своїм статусом і проводять незаконну діяльність в інших державах.
Український міністр також вказав на три ключові пункти тиску аби примусити Росію до миру: санкційний тиск, ізоляція, повне використання заморожених активів РФ для підтримки України.
«Настав час використовувати не лише відсотки від російських заморожених активів, а саме тіло активів для української відбудови», - зазначив Андрій Сибіга.