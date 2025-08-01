У Молдові заблокували рахунки проросійських політиків зі санкційного списку ЄС

Вони можуть оскаржити рішення податкової протягом місяця.

Державна податкова служба Молдови заблокувала банківські рахунки кількох політиків, яких включили до національного санкційного списку через зв’язки з Іланом Шором, пише Newsmaker.

Серед фігурантів — лідер партії «Шанс» Олексій Лунгу, очільниця партії Moldova Mare Вікторія Фуртуне та колишній депутат Александр Нестеровський.

Усі троє вже перебувають під санкціями Європейського Союзу за підривну діяльність проти Молдови.

Податкова також заблокувала рахунки Юрія Некуліци, якого разом із братом Іваном Некуліцою ЄС у травні 2025 року звинуватив в участі у кібератаках на країни Євросоюзу. Брати володіють IT-компанією PQ Hosting, зареєстрованою у Кишиневі. За інформацією ЄС, компанія займається інформаційними маніпуляціями.

Усі особи мають право оскаржити рішення податкової протягом одного місяця з моменту публікації.