Найближчим часом Німеччина поставить Україні дві системи Patriot

Німеччина заявила в п’ятницю, що передасть Україні дві системи Patriot після досягнення домовленості зі США, згідно з якою Берлін отримає новітні комплекси в першу чергу в обмін на цю допомогу.

Як пише Reuters, про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами очільника Бундесверу, завдяки зобов’язанню США, Берлін зможе спочатку підтримати Україну пусковими установками, а згодом – додатковими компонентами систем Patriot.

Тому додаткові пускові установки Patriot Збройні сили Німеччини передадуть протягом кількох найближчих, а ще через два-три місяці – додаткові елементи системи.

В обмін на це Берлін отримає від Сполучених Штатів нові системи Patriot – швидше, ніж за звичайним графіком постачання. Їх фінансує сама Німеччина.

Потреба України в засобах протиповітряної оборони зросла, оскільки Росія цього літа активізувала повітряні атаки по всій території країни. Системи Patriot виявилися ефективними у знищенні російських балістичних ракет.

Німеччина вже передала Україні три системи Patriot. Берлін запевняє, що передача додаткових комплексів не вплине на її внесок у колективну оборону НАТО.

Поставку також підтвердив міністр оборони Денис Шмигаль.

“У найближчі дні Бундесвер поставить додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи. Це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО. Вдячні всім нашим партнерам, залученим до цього проєкту”, - написав міністр.

Нещодавно уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає близько 8,5 млрд євро військової допомоги Україні.

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