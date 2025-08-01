Найближчим часом Німеччина поставить Україні дві системи Patriot

Німеччина заявила в п’ятницю, що передасть Україні дві системи Patriot після досягнення домовленості зі США, згідно з якою Берлін отримає новітні комплекси в першу чергу в обмін на цю допомогу.
Як пише Reuters, про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За словами очільника Бундесверу, завдяки зобов’язанню США, Берлін зможе спочатку підтримати Україну пусковими установками, а згодом – додатковими компонентами систем Patriot.
Тому додаткові пускові установки Patriot Збройні сили Німеччини передадуть протягом кількох найближчих, а ще через два-три місяці – додаткові елементи системи.
В обмін на це Берлін отримає від Сполучених Штатів нові системи Patriot – швидше, ніж за звичайним графіком постачання. Їх фінансує сама Німеччина.
Потреба України в засобах протиповітряної оборони зросла, оскільки Росія цього літа активізувала повітряні атаки по всій території країни. Системи Patriot виявилися ефективними у знищенні російських балістичних ракет.
Німеччина вже передала Україні три системи Patriot. Берлін запевняє, що передача додаткових комплексів не вплине на її внесок у колективну оборону НАТО.
Поставку також підтвердив міністр оборони Денис Шмигаль.
“У найближчі дні Бундесвер поставить додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи. Це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО. Вдячні всім нашим партнерам, залученим до цього проєкту”, - написав міністр.
- Нещодавно уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає близько 8,5 млрд євро військової допомоги Україні.
Pаtriot для України
- 16 типня ЗМІ процитували Трампа, який сказав, що перші поставки озброєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися.
- Перед цим він заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на "мільярди доларів", яку закупить НАТО. Зокрема, це будуть системи протиповітряної оборони Patriot.
- 25 липня президент України Володимир Зеленський на зустрічі із представниками ЗМІ підтвердив наявність домовленостей про отримання трьох систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема йшлося про дві системи з Німеччини та одну із Норвегії.
- Литва планує виділити на закупівлю систем Patriot для України до 30 млн євро.