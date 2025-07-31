У Німеччині підозрюють диверсію після пожежі на ключовій залізничній лінії

Інцидент стався на головній лінії, яка з’єднує північ і південь країни.

У федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія сталася пожежа у кабельному тунелі на одній із найважливіших залізничних ліній Німеччини, пише видання n-tv.

Поліція підозрює навмисний підпал і розслідує можливий акт диверсії. Про це повідомив речник правоохоронців після огляду місця події слідчими із пожежної безпеки.

Інцидент стався на головній лінії між Дуйсбургом і Дюссельдорфом, яка з’єднує північ і південь країни. Внаслідок пожежі рух потягів був частково паралізований.

За словами речника компанії, йдеться про «серйозні перебої», які триватимуть щонайменше до кінця дня. Постраждали також рейси далекого прямування.

Журналісти, які прибули на місце, повідомили, що невідомі особи могли закласти вибухівку в кабельний тунель. Машиніст одного з потягів помітив дим і підняв тривогу. До прибуття пожежників займання намагалися загасити залізничники.

Пошкодження охоплюють приблизно 60 метрів кабелів, які тепер необхідно повністю замінити.