Прем'єр-міністр Литви оголосив про відставку на тлі розслідування його бізнес-зв'язків

Обвинувачення щодо ділових зв'язків Гінтаутаса Палуцкаса спричинили політичні потрясіння та поставили під загрозу його керівну коаліцію.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас оголосив про свою відставку після того, як обвинувачення щодо його ділових зв'язків спричинили політичні потрясіння та поставили під загрозу його керівну коаліцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Палуцкас, який обійняв посаду в грудні після того, як соціал-демократи здобули перемогу на парламентських виборах, підтвердив свою відставку, повідомивши про це президента Гітанаса Науседу.

Глава балтійської країни назвав це "єдиним правильним вибором".

Керівній партії соціал-демократів тепер доведеться створити нову коаліцію, оскільки існуючий альянс, за словами спікера парламенту Саулюса Скверняліса, базується на Палуцкаса як главі уряду. Його партія, “Демократична спілка за Литву”, посилила тиск на прем'єр-міністра, погрожуючи вийти з коаліції.

Палуцкас заявив, що не може дозволити уряду стати заручником цих скандалів. Заперечуючи провину, Палуцкас заявив, що розслідування відокремить факти від інсинуацій.

“Очевидно, що атака спрямована на те, щоб скористатися моїми помилками, за які я вибачаюсь і за які тепер беру на себе відповідальність”, ‒ сказав політик.

Соціал-демократи можуть висунути іншого кандидата на посаду прем'єр-міністра та відродити актуальну коаліцію, або шукати інших партнерів замість того, щоб вести країну до дострокових виборів. Палуцкас стане першим прем'єр-міністром країни, який не відпрацював повний чотирирічний термін майже за два десятиліття.