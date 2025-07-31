США оголосили про санкції проти "тіньового флоту" - але не Росії, а Ірану

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило новий санкційний пакет, який передбачає обмеження проти мережі незаконного перевезення іранської нафти та нафтопродуктів.

Як пише сайт відомства, до списку потрапили близько 50 фізичних та юридичних осіб і понад 50 суден, які складають іранський "тіньовий флот" під керівництвом Хосейна Шамхані - сина одного з радників верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї.

Підконтрольна сімейству Шамхані мережа транспортує нафту та інші ресурси з Ірану та Росії покупцям по всьому світу, приносячи новітній "осі зла" мільярдні прибутки. Сам Хосейн та його поплічники мають громадянства інших країн, що дозволяло їм приховувати свій зв'язок з ісламською республікою та її диктаторським режимом.

Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок "найбільшим санкційним ударом по Ірану з того часу, як адміністрація президента Трампа запровадила політику максимального тиску". Цей санкційний пакет також є наймасштабнішим проти Тегерана з 2018 року.