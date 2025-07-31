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США оголосили про санкції проти "тіньового флоту" - але не Росії, а Ірану

Найбільший пакет обмежень з 2018 року.

США оголосили про санкції проти "тіньового флоту" - але не Росії, а Ірану
Фото: Укрінформ

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило новий санкційний пакет, який передбачає обмеження проти мережі незаконного перевезення іранської нафти та нафтопродуктів.

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Як пише сайт відомства, до списку потрапили близько 50 фізичних та юридичних осіб і понад 50 суден, які складають іранський "тіньовий флот" під керівництвом Хосейна Шамхані - сина одного з радників верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї.

Підконтрольна сімейству Шамхані мережа транспортує нафту та інші ресурси з Ірану та Росії покупцям по всьому світу, приносячи новітній "осі зла" мільярдні прибутки. Сам Хосейн та його поплічники мають громадянства інших країн, що дозволяло їм приховувати свій зв'язок з ісламською республікою та її диктаторським режимом.

Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок "найбільшим санкційним ударом по Ірану з того часу, як адміністрація президента Трампа запровадила політику максимального тиску". Цей санкційний пакет також є наймасштабнішим проти Тегерана з 2018 року. 
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