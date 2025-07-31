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Трамп зустрінеться з торговельною делегацією Південної Кореї

Делегація має до 1 серпня досягти угоди із США щодо мит.

Трамп зустрінеться з торговельною делегацією Південної Кореї
Протестувальники вигукують гасла під час мітингу проти політики президента США Трампа щодо Південної Кореї, біля посольства США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з торговельною делегацією Південної Кореї.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію президента Південної Кореї.

Зараз високопосадовці Південної Кореї перебувають у Вашингтоні, щоб укласти останню угоду щодо мит США.

Міністр фінансів Південної Кореї Ку Юн Чхол, міністр промисловості Кім Чон Кван та міністр торгівлі Йо Хан Ку в середу зустрілися з міністром торгівлі США Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Гріром.

Делегація має до 1 серпня досягти угоди із США. Крім того, до США прилетіли провідні бізнес-лідери, щоб допомогти лобіювати угоду щодо мит із США.

Також уряд Південної Кореї веде переговори зі США, розробляючи пакет торговельних пропозицій та пропозицій щодо промислового співробітництва, наприклад, у сфері суднобудування, чіпсів та акумуляторів.
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