Протестувальники вигукують гасла під час мітингу проти політики президента США Трампа щодо Південної Кореї, біля посольства США

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з торговельною делегацією Південної Кореї.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію президента Південної Кореї.

Зараз високопосадовці Південної Кореї перебувають у Вашингтоні, щоб укласти останню угоду щодо мит США.

Міністр фінансів Південної Кореї Ку Юн Чхол, міністр промисловості Кім Чон Кван та міністр торгівлі Йо Хан Ку в середу зустрілися з міністром торгівлі США Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Гріром.

Делегація має до 1 серпня досягти угоди із США. Крім того, до США прилетіли провідні бізнес-лідери, щоб допомогти лобіювати угоду щодо мит із США.

Також уряд Південної Кореї веде переговори зі США, розробляючи пакет торговельних пропозицій та пропозицій щодо промислового співробітництва, наприклад, у сфері суднобудування, чіпсів та акумуляторів.