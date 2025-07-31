У Словенії чотири українки загинули у ДТП

На автомагістралі у 100 кілометрах від столиці Любляни у Словенії внаслідок зіткнення мікроавтобуса та ваговоза загинули п'ятеро людей, серед яких четверо - громадяни України.

Як пише "Європейська правда", за кермом буса був наш співвітчизник, який перевозив сімох людей. До трощі призвело перевищення швидкості. Причепом, у задню частину якого в'їхав українець, керував росіянин.

Сам водій, що спричинив аварію, зазнав лише невеликих ушкоджень. Одна з пасажирок-українок перебуває у важкому стані, а чотири наші співгромадянки померли.

Словенські ЗМІ та правоохоронці назвали цю дорожно-транспортну пригоду однією з найкривавіших у країні за тривалий час.