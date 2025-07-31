Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
ГоловнаСвіт

У Словенії чотири українки загинули у ДТП

Мікроавтобус врізався у ваговоз, яким керував росіянин.

У Словенії чотири українки загинули у ДТП
Наслідки аварії
Фото: ЄП

На автомагістралі у 100 кілометрах від столиці Любляни у Словенії внаслідок зіткнення мікроавтобуса та ваговоза загинули п'ятеро людей, серед яких четверо - громадяни України.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як пише "Європейська правда", за кермом буса був наш співвітчизник, який перевозив сімох людей. До трощі призвело перевищення швидкості. Причепом, у задню частину якого в'їхав українець, керував росіянин.

Сам водій, що спричинив аварію, зазнав лише невеликих ушкоджень. Одна з пасажирок-українок перебуває у важкому стані, а чотири наші співгромадянки померли.

Словенські ЗМІ та правоохоронці назвали цю дорожно-транспортну пригоду однією з найкривавіших у країні за тривалий час.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies