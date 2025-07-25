Зареєстровано кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій загинув народний депутат Ярослав Рущишин

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, яка сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 «Мукачево – Львів» поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у кареті швидкої допомоги.

До ЄРДР внесено відомості за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагічної події.

Як зазначає ДБР, попередньо встановлено, що мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував народний депутат України від фракції «Голос», в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель.

Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості. Унаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у швидкій.

Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців.

Тривають першочергові слідчі дії.