Головне за ніч та ранок п’ятниці, 25 липня: авіаудар по Харкову, понад 170 боєзіткнень, ексклюзив із Маркаровою

Нічна повітряна атака, 174 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, атака дронів на Росію.

Сьогодні, 25 липня, російські війська атакували керованою авіабомбою Індустріальний район Харкова. Російська бомба влучила у дах медичного закладу.

Станом на 12:30 було відомо про 12 постраждалих. До медзакладів доставили 4 людей. Серед постраждалих є 12-річна дівчинка, вона зазнала гострої реакції на стрес.

Екстрені служби працюють на місці ударів. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

За словами мера Ігоря Терехова, є інформація про одного загиблого. Ворожий КАБ пошкодив приватний будинок, що неподалік лікувального закладу. Згодом він уточнив, що постраждали 9 приватних будинків та два авто.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 174 штурми противника.

Найбільше боїв – на Покровському (57) та Лиманському (24) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 980 солдатів та 2 засоби ППО. Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 047 250 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росія атакувала Україну дронами і ракетами, ППО знешкодила 54 безпілотників.

Зафіксували влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих – на 2.

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський пояснив відсутність обговорення закону про підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору до його підписання зосередженістю на війні. На зустрічі з журналістами 24 липня він сказав, що, “напевно”, треба було робити діалог.

Зеленський вважає важливим, що “суспільство говорить”. І додав, що люди мають право сказати те, що думають.

Докладніше – в новині.

Поліпшенню взаємодії з новою американською адміністрацією допомогла постійна робота великої української команди від президента до міністрів та передача доказів дій Росії.

Про це посол України в США Оксана Маркарова розповіла на каналі LB live.

Дипломатка наголосила, що впродовж усього часу двопартійна підтримка України в Конгресі зберігалася. На початку будь-якої адміністрації звертає увагу на те, що говорить її лідер, тож позиція Дональда Трампа була й залишається важливою.

Більше інформації – в новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

У віці 57 років внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув народний депутат України, член фракції партії "Голос" Ярослав Рущишин.

Як стверджує видання "Твоє місто", смерть політика підтвердили його рідні. За інформацією "Гал-інфо", Рущишин розбився на мотоциклі біля села Бабухів Івано-Франківського району. Після зіткнення з трактором медики намагалися довезти депутата до лікарні, але він помер дорогою.

Ярослав Рущишин був відомим бізнесменом та громадським діячем, підтримував мистецьке об'єднання "Дзиґа", продюсував українські музичні гурти, мав статус почесного сенатора Українського католицького університету та доклав зусилля до створення Львівської бізнес-школи LvBS.

У Росії поскаржилися на атаку понад 100 дронів.

У Владикавказі, Грозному, Мінеральних Водах, Нальчику, Ставрополі, Тамбові та Сочі тимчасово не працювали аеропорти.

Більше інформації – в новині.

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