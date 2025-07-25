Зеленський відповів на заяву Росії: Україна не утримує російських дітей

Україна не утримує російських дітей. З російською заявою про те, що вона вимагає повернення 20 своїх дітей та 30 мешканців Курської області, треба розбиратися, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня.

Він додав, що не здивований відповідними заявами Росії. Вона і раніше "віддзеркалювала" українські тези.

"Тому що, коли ми говорили про нелегітимність Путіна, як можна з ним мати справу, вони взяли на «озброєння» історію про мою нелегітимність тощо. Як тільки ми говорили, що вони не забирають своїх загиблих, вони почали нам пропонувати обмін тілами. Хоча до цього на полі бою це відбувалось немедійно, спокійно, тихо, ніхто не робив такий медійний тиск, який вони зробили. А зараз, бачите, вони зрозуміли, що вони передали нам «рускіх», і потім зрозуміли, що цей тиск вже працює проти них. Хоча вони проговорювали це питання", – сказав президент.