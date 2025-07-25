Зеленський назвав фейком розмову з фон дер Ляєн на тлі антикорупційної кризи

Президент отримав запевнення від партнерів, що допомога не знизиться.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що не спілкувався із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після схвалення та підписання скандального закону про обмеження незалежності антикорупційних органів.

За словами глави держави, уся інформація про нібито розмову між ним та головою виконавчої влади в ЄС – це фейк.

Зеленський наголосив, що вважає ключовим право людей "сказати те, що вони думають, просити змін". Під час війни, на думку Президента, "дуже важливо не втратити єдність, чути людей та мати діалог". Саме через це було створено новий законопроєкт, який повертає НАБУ та САП повноваження.

Зеленський додав, що говорив із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та отримав запевнення, що "допомога точно не знизиться", бо партнери розуміють, що йдеться про внутрішні питання України.