У Раді зареєстрували депутатський законопроєкт про скасування підпорядкування НАБУ і САП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування ухвалених цього тижня змін до законодавства про Національне антикорбюро та Спеціалізовану антикорпрокуратуру. Відповідна інформація розміщена на сайті ВР.

Ініціаторами законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про прокуратуру» щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення" стала група народних депутатів з різних фракцій ("Голос", "Євросолідарність", "Слуга народу", позафракційні). Серед них є нардепи Павло Фролов, Олег Бондаренко, Сергій Козир, які проголосували "за" підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору разом з більшістю інших "слуг народу".

"Єдиний швидкий спосіб відкотити ситуацію - це ухвалити новий законопроєкт – який скасує всі ганебні зміни №12414. За ніч моя команда його підготувала. Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам", – писала вчора одна з ініціаторок законопроєкту Інна Совсун.

Учора президент заявив, що голови правоохоронних органів мають напрацювати свої пропозиції змін до законодавства в частині правоохоронних та антикорупційних органів, після чого він подасть на розгляд ВР президентський законопроєкт.