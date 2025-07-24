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У Раді зареєстрували депутатський законопроєкт про скасування підпорядкування НАБУ і САП

Його ініціаторами стали 48 депутатів. 

У Раді зареєстрували депутатський законопроєкт про скасування підпорядкування НАБУ і САП
Фото: LB.ua

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування ухвалених цього тижня змін до законодавства про Національне антикорбюро та Спеціалізовану антикорпрокуратуру. Відповідна інформація розміщена на сайті ВР

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Ініціаторами законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про прокуратуру» щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення" стала група народних депутатів з різних фракцій ("Голос", "Євросолідарність", "Слуга народу", позафракційні). Серед них є нардепи Павло Фролов, Олег Бондаренко, Сергій Козир, які проголосували "за" підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору разом з більшістю інших "слуг народу". 

"Єдиний швидкий спосіб відкотити ситуацію - це ухвалити новий законопроєкт – який скасує всі ганебні зміни №12414. За ніч моя команда його підготувала. Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам", – писала вчора одна з ініціаторок законопроєкту Інна Совсун.

Учора президент заявив, що голови правоохоронних органів мають напрацювати свої пропозиції змін до законодавства в частині правоохоронних та антикорупційних органів, після чого він подасть на розгляд ВР президентський законопроєкт.

Відповідна заява пролунала на тлі протестів в багатьох містах України і численних зауважень від міжнародних партнерів.
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