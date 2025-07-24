Єрмак прокоментував заяви РФ стосовно викрадених українських дітей

Є лише часткова інформація про деяких дітей, повернені – одиниці.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяви Росії стосовно викрадених українських дітей.

Він написав у телеграмі, що після завершення раунду переговорів у Стамбулі представник російської делегації озвучив для медіа низку тверджень щодо раніше переданого Україною початкового списку викрадених дітей.

"Українська сторона свідомо дає стримані публічні коментарі, прагнучи зберегти простір для предметного діалогу та уникнути політизації чутливого треку. Водночас, з огляду на викривлений та маніпулятивний характер окремих заяв, вважаємо за необхідне надати роз’яснення", – зазначив Єрмак.

Зокрема, початковий список з 339 імен Україна передала у Стамбулі як захід з побудови довіри. Однак Росія відповіла фрагментарно і надала часткову інформацію щодо менш ніж п’ятої частини дітей з початкового списку.

"Щодо понад 200 дітей, включно з вихованцями Херсонського будинку дитини – будь-яка реакція відсутня. Твердження про “повне відпрацювання списку”, м’яко кажучи, не відповідає дійсності", – наголосив керівник ОП.

Також він прокоментував твердження, що начебто Росія повернула частину дітей.

"Насправді йдеться про лише 6 дітей, 5 з яких з однієї родини, що були повернені минулого тижня. Це стало можливим завдяки тривалому гуманітарному процесу за посередництва Держави Катар, що тривав більше року. Цей кейс демонструє насамперед результати посередництва Катару", – йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак згадав про тих, які вже досягли повноліття. Йдеться, зокрема, про вихованців Олешківського інтернату з інвалідністю, серед яких були і діти, і особи, що досягли повноліття.

"Їхнє насильницьке переміщення є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права. Досягнення 18-річного віку не відміняє факт вчинення воєнного злочину й не позбавляє цих осіб права на повернення додому", – зазначив він.

Росія публічно стверджує, що частина дітей з початкового списку нібито перебуває в Європі. Однак Єрмак повідомив, що усе, що повідомила Україні російська сторона з посиланням на власні правоохоронні органи, — це те, що двоє дітей нібито залишили територію РФ. Однак не зазначена ані країна перетину кордону, ані інші деталі. У разі, якщо двоє українських дітей дійсно залишили територію РФ, Україна очікує від Росії повної інформації про обставини їхнього виїзду.

Єрмак сказав, що Україна залишається відкритою до подальшої взаємодії у цьому гуманітарному треку й очікує на повну та змістовну відповідь щодо кожної дитини з переданого раніше початкового списку викрадених дітей.