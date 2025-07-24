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Зеленський розповів Стармеру про законопроєкт, який "посилить систему правопорядку"

Британський прем'єр запропонував залучити експертів для довгострокової співпраці. 

Зеленський розповів Стармеру про законопроєкт, який "посилить систему правопорядку"
Фото: Офіс президента України

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер провів розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Зеленський повідомив, що розповів Стармеру про підготовку законопроєкту, який "посилить систему правопорядку і гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури". 

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Прем'єр Британії запропонував залучити експертів для довгострокової співпраці. Вони з Зеленським домовилися контактувати з цього питання. 

Також вони обговорили вчорашні перемовини України й Росії у Стамбулі.

"Поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими. Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня", – сказав він. 

  • Після того, як Верховна Рада і президент за одну добу встигли підпорядкувати САП і НАБУ генпрокурору застереження на адресу української влади висловила велика кількість міжнародних партнерів. Зокрема, Зеленському телефонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а публічні заяви робили посли Group of 7, ЄБРР та інші. 
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