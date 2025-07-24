Зеленський розповів Стармеру про законопроєкт, який "посилить систему правопорядку"

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер провів розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Зеленський повідомив, що розповів Стармеру про підготовку законопроєкту, який "посилить систему правопорядку і гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури".

Прем'єр Британії запропонував залучити експертів для довгострокової співпраці. Вони з Зеленським домовилися контактувати з цього питання.

Також вони обговорили вчорашні перемовини України й Росії у Стамбулі.

"Поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими. Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня", – сказав він.