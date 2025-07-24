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Генеральний секретар ВООЗ заявив про штучно створений масовий голод у Газі

Щоденно Газа потребує 500-600 вантажівок з їжею. Ізраїль пропускає в рази менше. 

Генеральний секретар ВООЗ заявив про штучно створений масовий голод у Газі
Тедрос Адханом Гебрейсус
Фото: twitter.com/WHO

Генеральний секретар ВООЗ Тедрос Гебрейсус заявив про масовий голод у Смузі Гази, створений людиною. У катастрофічній ситуації він звинуватив блокаду з боку Ізраїлю, пише BBC

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Відповідаючи на запитання в межах пресконференції, Тедрос Гебрейсус вчора прямо сказав, що в цьому немає сумнівів. Цього ранку ізраїльське військове агентство Cogat опублікувало заяву, в якій наполягає на тому, що продовжує “сприяти доставці гуманітарної допомоги до Гази”.

Учора ООН і міжнародні організації з боку Гази забрали понад 150 вантажівок із продуктами харчування, але, згідно з повідомленням, понад 800 все ще чекають на доставку.

За даними різних агентств, не менш як 500-600 вантажівок із допомогою потрібні щоденно.

З жовтня 2023, коли після нападу ХАМАС на Ізраїль розпочалася війна, в Газі заявляли про 111 жертв голоду. 
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