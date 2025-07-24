ЗМІ: Трампу повідомили, що він фігурує у матеріалах справи Епштейна

Президент знав про це ще з травня цього року.

Низка американських медіа стверджують, що президент США Дональд Трамп ще навесні отримав від свого оточення інформацію про те, що його ім'я є у документах, пов'язаних зі справою Джеффрі Епйштейна - фінансиста, засудженого за численні злочини сексуального характеру.

Як пише Reuters, главі держави доповіла про цей факт генеральна прокурорка Пем Бонді у травні цього року. Трамп та його родина зазначені у списку людей, які перебували на борту приватного літака Епштейна - хоча публічно республіканець завжди відкидав те, що користувався повітряним судном свого колишнього друга.

Оточення Трампа поквапилося запевнити, що файли справи Епштейна не можуть слугувати приводом для відкриття проти чинного господаря Білого дому будь-яких кримінальних справ чи розслідувань. У Білому домі поінформованість президента про присутність у матеріалах спершу взагалі назвали "фейковою новиною", але згодом визнали, що відповідні дані "поширювали внутрішньопартійно ще у лютому".