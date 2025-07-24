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Лікар Метью Перрі визнав провину у смерті актора

Він робив зірці ін'єкції кетаміну без медичної потреби. 

Лікар Метью Перрі визнав провину у смерті актора
Стихійний меморіал у Нью-Йорку в пам'ять про Метью Перрі
Фото: EPA/UPG

Доктор Сальвадор Пласенція у суді Лос-Анджелеса визнав свою провину у незаконному використанні кетаміну, яке призвело до смерті відомого актора, зірки серіалу "Друзі" Метью Перрі.

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Як пише Reuters, 43-річний лікар зізнався, що принаймні 4 рази допомагав Перрі вживати кетамін - анальгетик, який може мати галюциногенні властивості, прописаний для лікування депресії та тривожності, але активно використовується як наркотик. 

Пласенція робив Перрі ін'єкції препарату без жодного медичного показання. Було знайдено його переписку з постачальником, в якій він цікавиться, "скільки цей дурень заплатить", маючи на увазі актора.

Зрештою зловживання кетаміном призвело до того, що Перрі втопився у власному джакузі 28 жовтня 2023 року. До смерті призвело передозування на тлі ішемічної хвороби серця.

Доктор висловив у судді каяття та заявив, що "повністю усвідомлює свою відповідальність". Йому загрожує покарання у вигляді 40 років за ґратами.
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