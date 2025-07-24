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Єврокомісар Кос: уважно стежу за розвитком подій в Україні

Таку заяву вона зробила після розмови з віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

Єврокомісар Кос: уважно стежу за розвитком подій в Україні
Марта Кос
Фото: Х

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила про розмову з віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

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“Обговорила з Тарасом Качкою, що верховенство права та цінності ЄС – це не просто критерії вступу до ЄС: це те, чого хочуть українці”, – написала вона, і запевнила, що уважно стежить за розвитком подій в Україні.

Єврокомісар закликала разом будувати довіру, і пообіцяла, що ЄС продовжуватиме свою підтримку на основі спільних цінностей.

  • Раніше єврокомісарка Кос після розмови зі Свириденко та Качкою висловлювала занепокоєння змінами до законодавства про НАБУ та САП.
  • Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про "посилення повноважень НАБУ і САП".
  • У НАБУ зазначили, що законопроєкт поданий як невідкладний, і він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП. 
  • "НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - йдеться в повідомленні.
  • Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що документ розглянуть на найближчому пленарному засіданні.
  • Цей законопроєкт є відповіддю на ухвалення закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Також він став причиною масових протестів у низці міст України.
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