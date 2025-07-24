Єврокомісар Кос: уважно стежу за розвитком подій в Україні

Таку заяву вона зробила після розмови з віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила про розмову з віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

“Обговорила з Тарасом Качкою, що верховенство права та цінності ЄС – це не просто критерії вступу до ЄС: це те, чого хочуть українці”, – написала вона, і запевнила, що уважно стежить за розвитком подій в Україні.

Єврокомісар закликала разом будувати довіру, і пообіцяла, що ЄС продовжуватиме свою підтримку на основі спільних цінностей.