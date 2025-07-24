Єврокомісар Кос: уважно стежу за розвитком подій в Україні

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила про розмову з віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.
“Обговорила з Тарасом Качкою, що верховенство права та цінності ЄС – це не просто критерії вступу до ЄС: це те, чого хочуть українці”, – написала вона, і запевнила, що уважно стежить за розвитком подій в Україні.
Єврокомісар закликала разом будувати довіру, і пообіцяла, що ЄС продовжуватиме свою підтримку на основі спільних цінностей.
- Раніше єврокомісарка Кос після розмови зі Свириденко та Качкою висловлювала занепокоєння змінами до законодавства про НАБУ та САП.
- Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про "посилення повноважень НАБУ і САП".
- У НАБУ зазначили, що законопроєкт поданий як невідкладний, і він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.
- "НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - йдеться в повідомленні.
- Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що документ розглянуть на найближчому пленарному засіданні.
- Цей законопроєкт є відповіддю на ухвалення закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Також він став причиною масових протестів у низці міст України.