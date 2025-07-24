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В Україні тривають акції протесту проти закону, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів (оновлено)

В Києві біля театру імені Франка зібралось декілька тисяч людей.

В Україні тривають акції протесту проти закону, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів (оновлено)
Акція протесту проти обмеження повноважень НАБУ і САП. Київ, 24 липня 2025 року
Фото: Суспільне Новини/Нікіта Галка

Сьогодні, 24 липня, в Україні знову відбуваються протести проти закону, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. 

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Як повідомляє Суспільне, протести проходять у Харкові, Києві, Тернополі, Дніпрі, Запоріжжі, Львові та інших містах України.

Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року
Фото: Інна Варениця
Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року

Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року
Фото: Інна Варениця
Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року

Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року
Фото: Інна Варениця
Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року

Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року
Фото: Інна Варениця
Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року

Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року
Фото: Інна Варениця
Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року

Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року
Фото: Інна Варениця
Акція протесту біля театру Франка у Києві 24 липня 2025 року

Зазначається, що в Києві протести знову відбуваються біля театру імені Франка, де зібралось декілька тисяч людей. Люди на площі розгорнули прапор України та скандують "Руки геть від НАБУ".

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У Харкові акція протесту проходить на майдані Свободи, там зібралось понад 300 людей.

У Львові, біля памʼятника Шевченкові, протестувальники скандували гасла "Руки геть від НАБУ", "НАБУ і САП — не для ваших лап" та "Змінимось або помремо".

Крім того, близько 50 людей зібрались у Запоріжжі .

Чому зміни в законодавство викликали обурення?

Після дня масових обшуків у детективів, зокрема по справах про ДТП 2021 і 2023 років, на засіданні правоохоронного комітету ВР до законопроєкту, що ніяк не стосується НАБУ і САП, внесли правки. Ці правки передбачають право генпрокурора забирати в НАБУ справи, призначати прокурорів на власний розсуд і загалом роблять фактичним керівником його, а не керівника САП, якого обирають на конкурсі. Володимир Зеленський казав, що ці зміни треба для "очистки" від росіян НАБУ. Деякі звинувачення окремих співробітників стосувалися ймовірної роботи на ворога. Вчора суд брав запобіжні заходи двом співробітникам Бюро, яким інкримінують співпрацю з ворогом. Керівництво НАБУ запевняло, що воно готове до співпраці в питанні очищення своїх лав від ворожих "кротів". 

Директор НАБУ Семен Кривонос також сказав LB, що інформація про підготовку кампанії проти Бюро була ще місяць тому. 

Зміни ухвалили з порушенням регламенту, наголошував нардеп Ярослав Железняк. Вже того ж дня документ підписали і спікер Ради, і президент, і його одразу опублікували в газеті "Голос України". Тож він уже чинний. 
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