Підрозділи угруповання СБС уразили 726 цілей росіян за добу

Зокрема було уражено 11 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та танк.

Впродовж доби 23-24 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 657 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

165 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;

45 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;

11 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 1 танк.

Крім того, було знищено 15 безпілотних літальних апаратів ворога (типу “коптер” та “крило”), та уражено 22 точки вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні було знищено/уражено 18322 цілі, з яких 3906 – особовий склад противника.