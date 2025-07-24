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Підрозділи угруповання СБС уразили 726 цілей росіян за добу

Зокрема було уражено 11 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та танк.

Підрозділи угруповання СБС уразили 726 цілей росіян за добу
Український безпілотний літальний апарат R-34-T
Фото: Міноборони/фото надане виробником

Впродовж доби 23-24 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 657 цілей окупантів.

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Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 165 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;
  • 45 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;
  • 11 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 1 танк.

Крім того, було знищено 15 безпілотних літальних апаратів ворога (типу “коптер” та “крило”), та уражено 22 точки вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні було знищено/уражено 18322 цілі, з яких 3906 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 23-24 липня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 23-24 липня
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