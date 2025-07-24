Підрозділи угруповання СБС уразили 726 цілей росіян за добу

Впродовж доби 23-24 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 657 цілей окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 165 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;
- 45 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;
- 11 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 1 танк.
Крім того, було знищено 15 безпілотних літальних апаратів ворога (типу “коптер” та “крило”), та уражено 22 точки вильоту операторів БпЛА.
Загалом у липні було знищено/уражено 18322 цілі, з яких 3906 – особовий склад противника.