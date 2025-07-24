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Із низки населених пунктів Донеччини почали примусову евакуацію жителів

Там орієнтовно перебувають 928 дітей.

Із низки населених пунктів Донеччини почали примусову евакуацію жителів
Евакуація жителів Донецької області (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба Донецької ОВА

У Донецькій області стартувала примусова евакуація жителів із низки населених пунктів.

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Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

«Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади», - перелічив очільник області.

Філашкін додав, що всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебувають 928 дітей і закликав людей виїжджати з небезпечної зони.

«Вкотре наголошую: перебування на території Донецької несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!», - наголосив керівник ОВА.

  • Тим часом у Покровську на Донеччині, попри складну гуманітарну ситуацію, досі залишаються 1 380 людей.
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