Із низки населених пунктів Донеччини почали примусову евакуацію жителів

У Донецькій області стартувала примусова евакуація жителів із низки населених пунктів.

Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

«Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади», - перелічив очільник області.

Філашкін додав, що всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебувають 928 дітей і закликав людей виїжджати з небезпечної зони.

«Вкотре наголошую: перебування на території Донецької несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!», - наголосив керівник ОВА.