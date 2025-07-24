У Дніпрі затримали експосадовця відомчої лікарні, який взяв гроші за "допомогу" в законному комісуванні пораненого військового

Правоохоронці викрили колишнього заступника керівника відомчого медичного закладу в Дніпрі, на базі якого функціонує військово-лікарська комісія. Експосадовець обіцяв за хабар вплинути на пришвидшення законного комісування військовослужбовця, який мав численні поранення та контузії.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Боєць, який пройшов через найгарячіші ділянки фронту, звернувся до ВЛК через суттєве погіршення стану здоров’я. Попри очевидні підстави для комісування, у медзакладі почали затягувати процес, ігнорували скарги військового та фактично відмовляли в обстеженнях. Колишній посадовець, який після виходу на пенсію працював інспектором у цьому ж закладі запевнив бійця, що зможе "домовитися" про звільнення військового від служби — за 4 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

У травні 2025 року він отримав першу частину хабаря, а 22 липня - з ним здійснили остаточний розрахунок. У той же день військовослужбовець отримав висновок ВЛК, де було зазначено, що він є обмежено придатним до військової служби з можливістю подальшого проходження служби у тилу - попри попередню обіцянку повного комісування.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання другої частини хабаря. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше в Києві затримали жінку, яка за $4000 обіцяла допомогти чоловіку з "проходженням" ВЛК та зняттям із розшуку.