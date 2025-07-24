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У Дніпрі затримали експосадовця відомчої лікарні, який взяв гроші за "допомогу" в законному комісуванні пораненого військового

Свої "послуги" він оцінив у 4 тис. доларів. 

У Дніпрі затримали експосадовця відомчої лікарні, який взяв гроші за "допомогу" в законному комісуванні пораненого військового
Фото: ДБР

Правоохоронці викрили колишнього заступника керівника відомчого медичного закладу в Дніпрі, на базі якого функціонує військово-лікарська комісія. Експосадовець обіцяв за хабар вплинути на пришвидшення законного комісування військовослужбовця, який мав численні поранення та контузії.

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Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Боєць, який пройшов через найгарячіші ділянки фронту, звернувся до ВЛК через суттєве погіршення стану здоров’я. Попри очевидні підстави для комісування, у медзакладі почали затягувати процес, ігнорували скарги військового та фактично відмовляли в обстеженнях. Колишній посадовець, який після виходу на пенсію працював інспектором у цьому ж закладі запевнив бійця, що зможе "домовитися" про звільнення військового від служби — за 4 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

У травні 2025 року він отримав першу частину хабаря, а 22 липня - з ним здійснили остаточний розрахунок. У той же день військовослужбовець отримав висновок ВЛК, де було зазначено, що він є обмежено придатним до військової служби з можливістю подальшого проходження служби у тилу - попри попередню обіцянку повного комісування.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання другої частини хабаря. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. 

Раніше в Києві затримали жінку, яка за $4000 обіцяла допомогти чоловіку з "проходженням" ВЛК та зняттям із розшуку
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