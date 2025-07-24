Ворог вночі вдарив по залізничних об’єктах біля портів Одеси, повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.
“Ворог продовжує прицільно бити по цивільних інфраструктурних об'єктах та залізничному рухомому складу. Цієї ночі – навколо портів Одеси, намагаючись зупинити рух туди. Найважливіше: розгорнута система моніторингу та оповіщення спрацювала – залізничники були вчасно відведені в укриття. Здоров'я та життя працівників збережено”, – написав Перцовський.
Він зазначив, що відновлення вже йде активно.
Нагадаємо, у ніч на 24 липня росіяни здійснили масовану атаку на Одесу "шахедами" та іншими БпЛА. Вибухи пролунали у самому центрі міста. Попередньо, постраждали 3 особи.