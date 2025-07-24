Залізничники цієї ночі не постраждали.

Ворог вночі вдарив по залізничних об’єктах біля портів Одеси, повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.

“Ворог продовжує прицільно бити по цивільних інфраструктурних об'єктах та залізничному рухомому складу. Цієї ночі – навколо портів Одеси, намагаючись зупинити рух туди. Найважливіше: розгорнута система моніторингу та оповіщення спрацювала – залізничники були вчасно відведені в укриття. Здоров'я та життя працівників збережено”, – написав Перцовський.

Він зазначив, що відновлення вже йде активно.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня росіяни здійснили масовану атаку на Одесу "шахедами" та іншими БпЛА. Вибухи пролунали у самому центрі міста. Попередньо, постраждали 3 особи.