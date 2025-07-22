Посадовця податкової Хмельниччини підозрюють у отриманні 200 тис. грн хабаря

Посадовець відповідав за податкові перевірки ФОПів та вимагав гроші за зменшення суми штрафів.

У ДБР повідомили, що за сприяння СБУ, Нацполіції та ВБ ДПС затримали головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби України у Хмельницькій області під час одержання хабаря.

Як зазначили у Бюро, через протиправні дії цього чиновника бюджет міг недоотримати 800 тисяч гривень.

Посадовець відповідав за податкові перевірки ФОПів та вимагав гроші за зменшення суми штрафів.

Зокрема, на початку липня під час перевірки чиновник визначив підприємиці штраф у 1 млн 100 тис. грн за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ. Однак чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тис. грн, а свою "винагороду" оцінив у 200 тис. грн.

17 липня 2025 року правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" під час одержання всієї суми хабаря.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержанні службовою особою неправомірної вигоди). Вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.