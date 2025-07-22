Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Дніпропетровщиною ППО збила 14 безпілотників

У області через російські атаки постраждала жінка. 

Над Дніпропетровщиною ППО збила 14 безпілотників
Фото: Генштаб

У ніч на 22 липня сили ППО збили над Дніпропетровською областю 14 ворожих безпілотників. 

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Як розповів начальник ОВА Сергій Лисак, у Магдалинівській громаді Самарівського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа, яку вже загасили. 

Горіло через атаку безпілотниками і у Васильківській громаді Синельниківського району. Понівечене державне підприємство.

На Межівську громаду противник спрямував FPV-дрон. Побитий гараж.

За уточненою інформацією, через удар КАБами, що стався вчора надвечір, постраждала 24-річна жінка. Потрощені 10 приватних будинків.

FPV-дроном агресор поцілив також по Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджена інфраструктура. 

Нікопольщина потерпала від ударів FPV-дронами та артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій і Покровській громадах. Інформація щодо наслідків уточнюють.

  • Нещодавно окупанти завдали наймасованішого комбінованого удару по Павлограду на Дніпропетровщині.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies