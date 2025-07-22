Над Дніпропетровщиною ППО збила 14 безпілотників

У ніч на 22 липня сили ППО збили над Дніпропетровською областю 14 ворожих безпілотників.
Як розповів начальник ОВА Сергій Лисак, у Магдалинівській громаді Самарівського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа, яку вже загасили.
Горіло через атаку безпілотниками і у Васильківській громаді Синельниківського району. Понівечене державне підприємство.
На Межівську громаду противник спрямував FPV-дрон. Побитий гараж.
За уточненою інформацією, через удар КАБами, що стався вчора надвечір, постраждала 24-річна жінка. Потрощені 10 приватних будинків.
FPV-дроном агресор поцілив також по Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджена інфраструктура.
Нікопольщина потерпала від ударів FPV-дронами та артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій і Покровській громадах. Інформація щодо наслідків уточнюють.
- Нещодавно окупанти завдали наймасованішого комбінованого удару по Павлограду на Дніпропетровщині.