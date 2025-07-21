Зеленський: зустріч з росіянами планується на середу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановану зустріч з росіянами.
“Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу”, - повідомив президент України.
Він анонсував більше деталей вже завтра.
- Володимир Зеленський повідомив, що готується обмін полоненими з Росією.
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Цього місяця глава держави повідомляв, що з початку червня Україна провела вісім етапів великого обміну. Додому повернулися сотні українців.
- У січні омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що обміни військовополоненими і цивільними між РФ і Україною у 2025 році повинні відбуватись систематично. Таку домовленість Лубінець досягнув під час однієї із зустрічей з російською уповноваженою Тетяною Москальковою.