Зеленський: зустріч з росіянами планується на середу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановану зустріч з росіянами.

“Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу”, - повідомив президент України.

Він анонсував більше деталей вже завтра.