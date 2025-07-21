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З Донеччини евакуювали ще чотири родини з дітьми

На Закарпатті з початку року вже прихистили 110 людей з Донеччини, з них — 58 дітей. 

З Донеччини евакуювали ще чотири родини з дітьми
Фото: Вадим Філашкін

З прифронтових громад Донецької області врятували ще 4 родини з дітьми. 

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Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Родини з дітьми із Білозерської та Добропільської громад безкоштовно розмістили в Закарпатській і Львівській областях, повідомив Філашкін.

За його інформацією, на Закарпатті з початку року вже прихистили 110 людей, з них 58 дітей. У Дрогобичі на Львівщині за останні дні — ще 7 родин, серед них 11 дітей.

Евакуацію організовано Донецькою ОВА у співпраці з АТ "Укрзалізниця", "Спасемо Україну", "Схід СОС", "РОКАДА", "Проліска" і "Птаха України".

У транзитному пункті люди отримують гаряче харчування, гуманітарну та психологічну допомогу. Також відбувається реєстрація на грошову виплату — 10 800 грн на особу.

  • За червень співробітники поліції спільно з волонтерами евакуювали з Костянтинівки Донецької області 196 людей, з них 13 дітей, 12 осіб з інвалідністю та одного хворого. 
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