З Донеччини евакуювали ще чотири родини з дітьми

На Закарпатті з початку року вже прихистили 110 людей з Донеччини, з них — 58 дітей.

З прифронтових громад Донецької області врятували ще 4 родини з дітьми.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Родини з дітьми із Білозерської та Добропільської громад безкоштовно розмістили в Закарпатській і Львівській областях, повідомив Філашкін.

За його інформацією, на Закарпатті з початку року вже прихистили 110 людей, з них 58 дітей. У Дрогобичі на Львівщині за останні дні — ще 7 родин, серед них 11 дітей.

Евакуацію організовано Донецькою ОВА у співпраці з АТ "Укрзалізниця", "Спасемо Україну", "Схід СОС", "РОКАДА", "Проліска" і "Птаха України".

У транзитному пункті люди отримують гаряче харчування, гуманітарну та психологічну допомогу. Також відбувається реєстрація на грошову виплату — 10 800 грн на особу.