З Донеччини евакуювали ще чотири родини з дітьми

З прифронтових громад Донецької області врятували ще 4 родини з дітьми.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Родини з дітьми із Білозерської та Добропільської громад безкоштовно розмістили в Закарпатській і Львівській областях, повідомив Філашкін.
За його інформацією, на Закарпатті з початку року вже прихистили 110 людей, з них 58 дітей. У Дрогобичі на Львівщині за останні дні — ще 7 родин, серед них 11 дітей.
Евакуацію організовано Донецькою ОВА у співпраці з АТ "Укрзалізниця", "Спасемо Україну", "Схід СОС", "РОКАДА", "Проліска" і "Птаха України".
У транзитному пункті люди отримують гаряче харчування, гуманітарну та психологічну допомогу. Також відбувається реєстрація на грошову виплату — 10 800 грн на особу.
- За червень співробітники поліції спільно з волонтерами евакуювали з Костянтинівки Донецької області 196 людей, з них 13 дітей, 12 осіб з інвалідністю та одного хворого.