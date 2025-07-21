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ЦПД спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі

Метою російських вкидів є посіяти ворожнечу між українцями та поляками.

ЦПД спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі
Фото: Центр протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації спростовують російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі.

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"Ворожі ресурси активно розганяють відео, на якому начебто польські прикордонники встановили щити з написами про "геноцид поляків" на кордоні з Україною", — ідеться у повідомленні. 

Центр верифікував інформацію у Держприкордонслужбі України та повідомляє: "насправді на польсько-українському кордоні подібних акцій не проводили. російські пропагандисти навмисно спотворили контекст та інформацію про місце події".

Мета подібних інформаційних вкидів — посіяти ворожнечу між українцями та поляками і зруйнувати партнерство між двома державами.

"Росія системно намагається розсварити Україну з її сусідами, створюючи фейки, маніпуляції та провокації. Подібними гібридними методами ворог прагне ослабити Україну на міжнародній арені", наголошують у відомстві.

  • Нещодавно стало відомо, що російська пропаганда знову розганяє старий фейк про нібито "мобілізаційний плакат" в Україні із символікою СС "Галичина" та згадкою про Степана Бандеру.
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