Російські окупанти атакували село на Харківщині, зруйновані будинки

Рано вранці 21 липня російські окупанти обстріляли село Перовське Золочівської громади на Харківщині.
Про це розповідає очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог завдав удару артилерією о 4.00. Внаслідок прямих влучань знищено два приватні будинки та господарчі споруди", — ідеться у повідомленні.
Інформація про жертв не надходила. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.
- Російські війська атакували з артилерії селище Слатине Харківського району, унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та лінія електропередачі.