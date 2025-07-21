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Російські окупанти атакували село на Харківщині, зруйновані будинки

Внаслідок прямих влучань знищено два приватні будинки та господарчі споруди. 

Російські окупанти атакували село на Харківщині, зруйновані будинки
Фото: Олег Синєгубов

Рано вранці 21 липня російські окупанти обстріляли село Перовське Золочівської громади на Харківщині.

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Про це розповідає очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Ворог завдав удару артилерією о 4.00. Внаслідок прямих влучань знищено два приватні будинки та господарчі споруди", — ідеться у повідомленні. 

Інформація про жертв не надходила. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

  • Російські війська атакували з артилерії селище Слатине Харківського району, унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та лінія електропередачі. 
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