Російські окупанти атакували село на Харківщині, зруйновані будинки

Інформація про жертв не надходила. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

"Ворог завдав удару артилерією о 4.00. Внаслідок прямих влучань знищено два приватні будинки та господарчі споруди", — ідеться у повідомленні.

Про це розповідає очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рано вранці 21 липня російські окупанти обстріляли село Перовське Золочівської громади на Харківщині.

Внаслідок прямих влучань знищено два приватні будинки та господарчі споруди.

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