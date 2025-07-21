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Авторизований нотаріат, нові посольства і менше дипломатів на Кубі: Сибіга перелічив зміни в українській дипломатії

Зокрема, статус консульств України в Анталії та Гданську підвищать до рівня генеральних консульств.

Авторизований нотаріат, нові посольства і менше дипломатів на Кубі: Сибіга перелічив зміни в українській дипломатії
Володимир Зеленський і Андрій Сибіга на нараді українських дипломатів 21 липня 2025 року
Фото: МЗС України

На щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України глава МЗС Андрій Сибіга озвучив низку змін, які торкнуться дипслужби.

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Як ідеться на сайті міністерства, будуть відкривати нові посольства і консульства.

Серед новвведень:

  • ще 40 дипломатичних установ підключать до системи авторизованого нотаріату. Серед них — установи в європейських країнах, де перебуває найбільша кількість громадян України. Загальна кількість підключених до системи установ таким чином зросла до 80. «До кінця серпня ми плануємо підключити до цієї системи всі дипломатичні установи України», — зазначив Сибіга.
  • будуть розвивати відносини із українськими громадами за кордоном, використовуючи можливості закону про множинне громадянство
  • подальше спрощення доступу до консульських послуг;
  • відкриття ще чотирьох посольств до кінця 2025 року — у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї. 
  • зниження дипломатичної присутності України на Кубі. При цьому вивільнені ресурси спрямують на посилення української присутності в регіоні;
  • є плани відкриття понад 10 нових консульських установ до кінця цього року – у Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два — у Франції та Польщі;
  • статус консульств України в Анталії та Гданську буде підвищений до рівня генеральних консульств;
  • Міністерство закордонних справ уперше ініціювало та підготувало стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану;
  • започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс. Формат об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Перше міністерське засідання у новому форматі відбудеться найближчим часом. 
  • запровадження посади надзвичайного і повноважного посла України при ЮНЕСКО.

Також МЗС затвердило посібник із цифрових візуальних комунікацій.

Сибіга повідомив, що на полях наради послів запланували підписання низки меморандумів і документів для розширення мережі партнерств.
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