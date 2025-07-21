Шмигаль: Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель

Фінансування дозволить нашій державі створити більше FPV-дронів, дронів-перехоплювачів для протидії «шахедам» та додаткову далекобійну зброю.

Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль на засіданні контактної групи у форматі «Рамштайн».

Він звернувся до наших партнерів і союзників із закликом до подальшої підтримки.

«Насамперед — щодо закупівлі американської зброї для України. Системи ППО Patriot та ракети-перехоплювачі до них є критично важливими для захисту наших міст. Важливо також продовжувати фінансову підтримку. Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель. Це дозволить нам створити більше FPV-дронів, більше дронів-перехоплювачів для протидії «шахедам» та додаткову далекобійну зброю», - сказав глава Міноборони.

Шмигаль наголосив, що Україна розраховує на підтримку союзників і у 2026 році.

«Кредити SAFE – критично важливе джерело фінансування на наступний рік, і нам потрібно забезпечити включення України до цієї програми. Водночас продовжимо розвивати ініціативу «Будуємо з Україною» для локалізації українських компаній у країнах-партнерів, а також будемо надалі розширювати спільні оборонно-промислові проєкти», - розповів міністр.

Він додав, що на засіданні окремо наголосив на необхідності продовжувати тиск на Росію і «бити санкціями по її економіці».