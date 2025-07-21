Шмигаль: Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель

Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель.
Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль на засіданні контактної групи у форматі «Рамштайн».
Він звернувся до наших партнерів і союзників із закликом до подальшої підтримки.
«Насамперед — щодо закупівлі американської зброї для України. Системи ППО Patriot та ракети-перехоплювачі до них є критично важливими для захисту наших міст. Важливо також продовжувати фінансову підтримку. Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель. Це дозволить нам створити більше FPV-дронів, більше дронів-перехоплювачів для протидії «шахедам» та додаткову далекобійну зброю», - сказав глава Міноборони.
Шмигаль наголосив, що Україна розраховує на підтримку союзників і у 2026 році.
«Кредити SAFE – критично важливе джерело фінансування на наступний рік, і нам потрібно забезпечити включення України до цієї програми. Водночас продовжимо розвивати ініціативу «Будуємо з Україною» для локалізації українських компаній у країнах-партнерів, а також будемо надалі розширювати спільні оборонно-промислові проєкти», - розповів міністр.
Він додав, що на засіданні окремо наголосив на необхідності продовжувати тиск на Росію і «бити санкціями по її економіці».
- Цього місяця Шмигаль заявляв, що у 2026 році потреби України у зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад 40 млрд доларів.
- Тим часом Європейська комісія передбачила 100 мільярдів євро на підтримку України у проєкті багаторічного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки.