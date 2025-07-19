Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть

Вона діятиме лише до кінця 2025 року.

Пільга на ввезення електромобілів без сплати ПДВ діє лише до кінця 2025 року і продовжена не буде.

Про це заявив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

«Нагадую, що пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись не буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення — придбайте до кінця року», — написав Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

Депутат додав, що рішення не змінять попри спроби його лобіювати. «Майте порядність у країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів», — додав Гетманцев.