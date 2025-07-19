У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
ГоловнаЕкономікаБізнес

Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть

Вона діятиме лише до кінця 2025 року.

Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
електромобілі
Фото: Bloomberg

Пільга на ввезення електромобілів без сплати ПДВ діє лише до кінця 2025 року і продовжена не буде.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Про це заявив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

«Нагадую, що пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись не буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення — придбайте до кінця року», — написав Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

Депутат додав, що рішення не змінять попри спроби його лобіювати. «Майте порядність у країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів», — додав Гетманцев.

  • Згідно з чинним законодавством, пільги на імпорт електромобілів в Україну діють до 31 грудня 2025 року. Зокрема, електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%).
  • Тим часом у червні в Раді зареєстрували законопроєкт щодо продовження пільгового режиму ввезення транспортних засобів, оснащених лише електричними двигунами.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies