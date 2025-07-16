Держстат: в Україні у другому кварталі збільшилася кількість ФОПів і юридичних осіб

За цей період створили 8,1 тисячі юридичних осіб, а також 72,6 тисячі ФОПів.

Державна служба статистики оприлюднила нові дані щодо кількості підприємств та підприємців в Україні станом на липень 2025 року.

За інформацією пресслужби, зареєстровано вже понад 1,5 мільйона юридичних осіб, а також 1,7 млн фізичних осіб-підприємців.

«Більше половини, 53% — це товариства з обмеженою відповідальністю. Найбільше юридичних осіб зареєстровано в м. Києві = 391 тис. На другому місці Дніпропетровська область = 115 тис. Київ — лідер за кількістю ФОПів = 249 тис. Дніпропетровська область = 143 тис.», - уточнили у Держстаті.

У другому кварталі в Україні створили 8,1 тисячі юридичних осіб, а також 72,6 тисячі ФОПів.