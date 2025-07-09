Держстат оприлюднив інформацію про рівень інфляції в Україні

На споживчому ринку минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Інфляція на споживчому ринку у червні цього року порівняно із травнем становила 0,8%, із червнем 202-го – 14,3%.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Базова інфляція в червні порівняно із травнем становила 0,3%, а із червнем 2024 року – 12,1%.

На споживчому ринку минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 13,5%) подорожчали фрукти.

На 3,3–0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло, цукор. Водночас на 8,1% подешевшали овочі, на 1,1–0,4% знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема, одяг – на 2,3%, взуття – на 2,1%.

Ціни на транспорт зросли на 1,1% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4% і палива та мастил на 2,3%.