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Держстат оприлюднив інформацію про рівень інфляції в Україні

На споживчому ринку минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. 

Держстат оприлюднив інформацію про рівень інфляції в Україні
гроші
Фото: dsnews.ua

Інфляція на споживчому ринку у червні цього року порівняно із травнем становила 0,8%, із червнем 202-го – 14,3%.

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Про це повідомила Державна служба статистики України.

Базова інфляція в червні порівняно із травнем становила 0,3%, а із червнем 2024 року – 12,1%.

На споживчому ринку минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 13,5%) подорожчали фрукти. 

На 3,3–0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло, цукор. Водночас на 8,1% подешевшали овочі, на 1,1–0,4% знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема, одяг – на 2,3%, взуття – на 2,1%.

Ціни на транспорт зросли на 1,1% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4% і палива та мастил на 2,3%.

  • Минулого місяця правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.
  • Нацбанк пояснив, що це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення. У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом.
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