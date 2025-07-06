У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрзалізниця оголосила про збільшення поїздів із жіночими купе

Наразі такі купе доступні у 15 поїздах.

Укрзалізниця оголосила про збільшення поїздів із жіночими купе
поїзд
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця збільшує кількість поїздів із жіночими купе.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Підписуйтесь на наш Google News

Починаючи з 25 липня вагони з купе лише для жінок з'являться ще у трьох поїздах за напрямками: № 38/37 Київ — Запоріжжя, № 98/97 Ковель — Київ, № 22/21 Львів — Харків.

В УЗ нагадали, що у жіночі купе допускають лише жінок або жінок з дітьми до 5 років. Вартість квитків у жіночі купе не відрізняється від звичайних.

Зараз такі купе доступні вже у 15 поїздах.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies