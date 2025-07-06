Укрзалізниця оголосила про збільшення поїздів із жіночими купе

Укрзалізниця збільшує кількість поїздів із жіночими купе.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Починаючи з 25 липня вагони з купе лише для жінок з'являться ще у трьох поїздах за напрямками: № 38/37 Київ — Запоріжжя, № 98/97 Ковель — Київ, № 22/21 Львів — Харків.

В УЗ нагадали, що у жіночі купе допускають лише жінок або жінок з дітьми до 5 років. Вартість квитків у жіночі купе не відрізняється від звичайних.

Зараз такі купе доступні вже у 15 поїздах.