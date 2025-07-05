Опалювальний сезон: Україна розраховує наступного тижня домовитись з партнерами щодо підтримки енергоносіями

Підписання угод планують вже наступного тижня в межах конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії.

У вечірньому зверненні 5 липня президент Володимир Зеленський Україна розраховує наступного тижня домовитись з партнерами щодо підтримки енергоносіями.

“Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги по його комунікації з нашими європейськими партнерами. У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи. Зараз на рівні МЗС, також Міністерства енергетики та «Нафтогазу» наші домовленості готуються до реалізації”, – розповів Зеленський.

Глава держави розраховує, що вже наступного тижня в межах конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, урядовці зможуть підписати відповідні угоди з партнерами, щоб забезпечувати Україну енергоресурсами.