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Опалювальний сезон: Україна розраховує наступного тижня домовитись з партнерами щодо підтримки енергоносіями

Підписання угод планують вже наступного тижня в межах конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії.

Опалювальний сезон: Україна розраховує наступного тижня домовитись з партнерами щодо підтримки енергоносіями
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

У вечірньому зверненні 5 липня президент Володимир Зеленський Україна розраховує наступного тижня домовитись з партнерами щодо підтримки енергоносіями.

“Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги по його комунікації з нашими європейськими партнерами. У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи. Зараз на рівні МЗС, також Міністерства енергетики та «Нафтогазу» наші домовленості готуються до реалізації”, – розповів Зеленський. 

Глава держави розраховує, що вже наступного тижня в межах конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, урядовці зможуть підписати відповідні угоди з партнерами, щоб забезпечувати Україну енергоресурсами. 
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